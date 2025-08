I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno fermato un 29enne marocchino residente ad Aprilia, sospettato di aver aggredito violentemente un connazionale di 37 anni, ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito l’asportazione di un rene.

L’aggressione è avvenuta in una zona periferica di Nettuno, dove, a seguito di un alterco, l’indagato ha colpito ripetutamente la vittima con un bastone. Il ferito è stato prima ricoverato ad Anzio e successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale di Latina.

Le indagini, scattate dopo la chiamata al 112 da parte di una testimone, hanno portato all’identificazione del presunto aggressore, che ha ammesso le proprie responsabilità, attribuendo il conflitto a un debito.

L’uomo è stato tradotto in carcere a Velletri in attesa di convalida del fermo da parte dell’Autorità giudiziaria. Le indagini sono tuttora in corso.