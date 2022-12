Tenta la truffa ad un anziana di Minturno, denunciato un 19enne

I carabinieri della Stazione di Itri hanno denunciato per tentata truffa un giovane 19enne originario di Napoli. Il ragazzo è stato identificato come autore della tentata truffa nei confronti di un anziana 82enne di Minturno. Quest’ultimo dopo essersi presentato presso l’abitazione dell’anziana per consegnare un pacco era pronto a ricevere come corrispettivo la somma di 2.000 euro richiesti in una precedente telefonata intercorsa da un sedicente nipote. Truffa che poi non è andata a segno grazie al tempestivo intervento del nipote della vittima che ha messo in fuga il malfattore prima della consegna del denaro.

Le successive indagini svolte dai militari di Itri hanno consentito, grazie alle visualizzazioni delle registrazioni video degli impianti di video-sorveglianza e acquisizione dei dati testimoniali, di identificare l’autore della tentata truffa e di denunciarlo.