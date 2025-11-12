Tenta lo scippo alla stazione di Latina Scalo, fermato dai passeggeri

Una serata movimentata quella di lunedì alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, dove un uomo di origine straniera ha strappato lo smartphone dalle mani di una donna che si trovava sulla banchina del primo binario. Subito dopo lo scippo, il ladro ha tentato di nascondersi a bordo di un treno in partenza, ma il suo comportamento non è passato inosservato ad alcuni passeggeri, che insieme al capotreno sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccarlo e ad avvisare la polizia.

L’uomo, un cittadino romeno di circa trent’anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di furto aggravato. La vittima, sorpresa mentre stava usando il telefono, non ha potuto reagire, ma grazie al pronto intervento dei presenti il malvivente non è riuscito a fuggire.

Il furto è avvenuto in tarda serata, quando la stazione era ormai quasi deserta. Non è ancora chiaro se l’arrestato risieda in zona o se fosse a Latina solo di passaggio. Dopo l’arresto, il trentenne è stato portato in Questura e sarà processato per direttissima.