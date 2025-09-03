Tentano di rapinare un ragazzo a Formia: arrestati due giovani di Napoli

Hanno provato a impossessarsi della bicicletta di un giovane straniero, ma il colpo è finito male. Due uomini di 22 e 23 anni, entrambi residenti a Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Formia con l’accusa di tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel centro cittadino. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile che ha sorpreso i due malviventi ancora in zona. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarli e a portarli in caserma.

Il Gip di Cassino ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.