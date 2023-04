Tentano il furto di gasolio in una clinica a Formia, due arresti

Un 55enne ed un 19enne, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Formia per il reato di tentato furto. I due hanno tentato di asportare gasolio da una nota clinica di Formia, non riuscendoci però perché allertati e messi in fuga dal personale sanitario di turno.

Le successive ricerche dei militari hanno consentito di rintracciare i fuggitivi nei pressi di Scauri mentre erano a bordo di un furgone con all’interno del materiale utile per lo scasso, una pompa di aspirazione, e tre taniche da mille litri con al suo interno circa 40 litri di gasolio.