Tentano il furto in un Todis a Formia, messi in fuga dai carabinieri

Almeno cinque ladri hanno tentato il furto in un supermercato Todis nella tarda serata di ieri a Formia. I malviventi si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale dove hanno smurato la cassaforte portandola all’esterno dello stabile. Proprio nel momento in cui i cinque tentavano di aprirla, fondamentale è stato l’intervento di una gazzella dei carabinieri di Formia che li ha messi in fuga.

La cassaforte è stata restituita intatta ai proprietari dell’attività. Sono in corso le indagini per dare un’identità agli autori del tentato furto.