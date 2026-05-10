Tentano il furto nella notte al Caffè Poeta, ma il colpo fallisce

Ancora un tentativo di furto ai danni dei bar cittadini, e ancora una volta i banditi tornano a casa a mani vuote. Dopo il colpo fallito all’Olim Palus, la scena si è ripetuta quasi identica in piazza del Popolo a Latina. Nella notte appena trascorsa, uno o più malviventi hanno preso di mira il Caffè Poeta Bistrot Letterario. Dopo aver forzato la saracinesca e una delle porte d’ingresso, i ladri si sono diretti immediatamente verso la cassa automatica. Tuttavia, non avevano fatto i conti con il peso e la sicurezza del dispositivo: nonostante gli sforzi, non sono riusciti a rimuoverla né ad aprirla.

La dinamica dell’intrusione ricorda molto da vicino quanto accaduto circa dieci giorni fa al bar Olim Palus di viale XVIII Dicembre. Anche in quell’occasione, il ladro aveva sfondato una vetrina per puntare alla cassa, finendo solo per farla cadere a terra senza poterla rubare. Nonostante il bottino sia stato nullo, restano i danni alle strutture del locale. Gli investigatori della Questura, intervenuti sul posto dopo la denuncia del titolare, sospettano che dietro entrambi i colpi ci sia la stessa mano.