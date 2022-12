Si sono resi protagonisti del tentato furto in un supermercato SIGM ad Itri, a finire nei guai due giovani di 36 e 22 anni. Li hanno identificati e denunciati dopo delle scrupolose indagini, i carabinieri della locale Stazione.

I due dopo aver danneggiato la porta di accesso, si sono introdotti all’interno del supermercato per cercare di portare via del denaro dalle casse, ma sono stati messi in fuga dall’allarme di sicurezza.