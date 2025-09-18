Tentata truffa a Terracina: arrestato un uomo con assegno falso

La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un uomo del 1971, originario della provincia di Napoli, per tentata truffa aggravata. L’indagine è partita da un annuncio online di vendita di un orologio di lusso, pubblicato su un noto sito da una vittima ignara.

Dopo aver concordato telefonicamente il prezzo di 14.700 euro con un falso acquirente, che aveva fornito un nome di fantasia, l’incontro per la trattativa si è svolto ieri mattina presso una banca locale. L’acquirente ha mostrato interesse per l’orologio e ha consegnato un assegno non trasferibile, poi risultato falso dopo controlli della Polizia.

Grazie a un servizio mirato, gli agenti hanno bloccato e arrestato in flagranza il presunto truffatore, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima fissato per questa mattina.