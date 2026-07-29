Tentata truffa dell’anello all’anziana, fermati due minorenni a Formia

Avevano ideato il classico raggiro del finto incidente, puntando sulla fragilità di una donna di 86 anni. Il piano, però, è fallito grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Formia, che hanno denunciato a piede libero due minorenni di 14 e 15 anni per tentata truffa aggravata.

La vicenda si è svolta nel centro cittadino, dove l’anziana è stata contattata al telefono da un individuo che si è spacciato per un maresciallo dei Carabinieri. Con toni allarmanti, il truffatore le ha raccontato che il marito era stato arrestato a seguito di una rapina in gioielleria e che per farlo tornare in libertà sarebbe stato necessario versare una cauzione. Dopo un’iniziale richiesta di 5.000 euro, l’interlocutore ha abbassato le pretese accontentandosi di 300 euro in contanti e di alcuni monili in oro.

Capito di essere di fronte a un tentativo di truffa, la donna ha immediatamente composto il numero di emergenza 112 chiedendo aiuto. Gli agenti di Polizia sono giunti in pochi minuti presso l’abitazione, posizionandosi all’interno per un servizio di appostamento e osservazione. Poco dopo si sono presentati alla porta i due giovanissimi emissari, incaricati di riscuotere il bottino.

Al momento della consegna del pacco contenente denaro e preziosi, i poliziotti sono usciti allo scoperto bloccando entrambi i minori e conducendoli in Commissariato. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, i due quattordicenni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni e riaffidati ai rispettivi genitori.