Tentato furto a Pontinia, 72enne spara e ferisce il ladro

Ha tentato di introdursi in un’abitazione insieme a un complice, ma il colpo di fucile esploso dal proprietario lo ha fermato. È finita così la notte di un 48enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, arrestato a Pontinia dopo essere stato colpito a una gamba. L’altro uomo è riuscito a dileguarsi.

Il proprietario, un 72enne del posto, dopo aver sorpreso i due intrusi ha aperto il fuoco con il suo fucile da caccia. Pochi istanti dopo il figlio, attirato dagli spari, è accorso e ha bloccato il ladro ferito fino all’arrivo dei Carabinieri del N.O.R. di Latina e della Stazione di Pontinia.

Il 48enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e affidato alle cure del 118, mentre il pensionato è stato denunciato per lesioni aggravate dall’uso di arma da fuoco. Proseguono le indagini per identificare il complice in fuga.