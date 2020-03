Furto in banca sventato nella notte dalla polizia. Verso le 3,30 alcuni malviventi hanno tentato di smurare il bancomant dell’istituto di credito di viale Nervi.

Qualcuno però li ha notati e ha chiamato il 113. Immediatamente due volanti si sono precipitate davanti la Banca Unicredit, dove era scattato l’allarme.

I banditi sentendo le sirene hanno lasciato a terra gli arnesi atti allo scasso e si sono dileguati.

Gli agenti, coadiuvati anche da quelli della scientifica, hanno trovato un grosso piede di porco ed una mazza di legno che sono stati sequestrati. I malviventi prima di mettere a segno il colpo avevano girato le telecamere di videosorveglianza per non essere ripresi. Le indagini sono comunque in corso per identificare i responsabili.