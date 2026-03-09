Tentato sequestro di un bambino, Celentano: “Non abbasseremo la guardia”

Si è sfiorata la tragedia a Latina nelle prime ore di questo pomeriggio, quando un 32enne ha provato a rapire un bambino nel parcheggio di un centro commerciale. La pronta risposta di alcuni cittadini e delle autorità ha consentito di fermare l’uomo di nazionalità irachena, arrestato dalla Polizia.

In merito alla vicenda, si è poi espresso il primo cittadino di Latina, Matilde Celentano:

“Quanto ricostruito dalla Polizia di Stato mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza. Voglio esprimere, a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente. Un ringraziamento sentito va ai cittadini presenti che non si sono voltati dall’altra parte e, soprattutto, agli agenti della Polizia di Stato. Il loro intervento tempestivo ha permesso di sventare un crimine odioso e di assicurare immediatamente il responsabile alla giustizia. Questo episodio, pur nella sua eccezionalità e gravità, dimostra quanto sia fondamentale il controllo del territorio. Non abbasseremo la guardia: continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine per potenziare la videosorveglianza e il presidio delle zone sensibili. Latina deve essere e resterà una città dove le famiglie possono sentirsi sicure.”

“Seguirò – conclude il sindaco – l’evolversi della vicenda giudiziaria, ribadendo l’impegno costante per la tutela della legalità”, ha concluso il sindaco Celentano.