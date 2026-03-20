Terapia del dolore, nuovi servizi in provincia: dal 10 aprile ambulatorio anche a Cisterna

Prosegue il potenziamento della terapia del dolore nella provincia di Latina. Dal 10 aprile sarà attivo anche a Cisterna, presso la Casa della Comunità, un ambulatorio dedicato al dolore acuto e cronico (non oncologico), operativo il secondo e quarto venerdì del mese dalle 9 alle 12.30.

Si tratta di un tassello in più in un percorso più ampio avviato dalla Asl di Latina per rafforzare l’assistenza sul territorio e migliorare la presa in carico dei pazienti, con un approccio multidisciplinare.

“Prosegue quindi l’implementazione dei servizi socio sanitari per la nostra comunità”, ha commentato il sindaco Valentino Mantini.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati attivati anche l’ambulatorio per la terapia del dolore al Santa Maria Goretti di Latina e, a Formia, il servizio per la valutazione e la prescrizione della cannabis terapeutica, oltre al consolidamento delle cure palliative nei distretti di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Sezze.