Terminati i lavori all’ ex palazzo Porfiri, via Neghelli riaperta al traffico

Dopo tre mesi di chiusura, via Neghelli è di nuovo accessibile a veicoli e pedoni. Il Sindaco Matilde Celentano ha firmato l’ordinanza che revoca l’interdizione disposta lo scorso gennaio, quando un distacco di intonaco dall’edificio noto come “ex Palazzo Porfiri” aveva fatto scattare l’allarme.

Il 23 gennaio, i Vigili del Fuoco avevano rilevato un rischio concreto di nuovi crolli. La Polizia Locale chiuse subito la strada, mantenendo però il passaggio pedonale e l’accesso ai locali. Seguì un’ordinanza sindacale che imponeva alla proprietà l’esecuzione di lavori urgenti.

La messa in sicurezza è stata completata, come certificato da una pratica CILA e dal tecnico incaricato, l’ingegner Antonio Ciotoli. Le facciate su via Neghelli, via Lago Ascianghi e sull’area retrostante sono ora considerate stabili e sicure.

Alla luce di ciò, il Comune ha disposto la riapertura della strada e dell’area di sosta davanti al civico 44.