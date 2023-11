Terna arbitrale derubata ad Aprilia, la partita inizia in ritardo

Una disavventura per la terna arbitrale, che stavolta non arriva dal campo di gioco. Lo sanno bene il direttore di gara e i suoi collaboratori designati per la partita, di Eccellenza Girone B laziale, tra Centro Sportivo Primavera e Vicovaro, che si è disputata allo Stadio Quinto Ricci di Aprilia, con vittoria di misura della squadra locale.

Il direttore di gara ha parcheggiato l’auto davanti ad centro commerciale nei pressi della Pontina per un caffè, venendo derubato, insieme agli assistenti arbitrali, delle borse con le divise. Dopo avere sporto la denuncia, per poter arbitrare è stato necessario acquistare gli scarpini e prendere in prestito le divise dalla sezione AIA di Aprilia. Inevitabile il ritardo di circa 30 minuti rispetto all’inizio del match, fissato alle 11.