Terra Pontina celebra la storia del Latina Calcio all’Hotel Europa

Un viaggio nella memoria nerazzurra per riscoprire le radici del calcio pontino. Venerdì 8 maggio alle 17, nella Sala Italia dell’Hotel Europa di Latina, l’associazione Terra Pontina torna ad accendere i riflettori sulla storia del Latina Calcio con un evento dedicato ai protagonisti e ai cimeli che hanno segnato il passato del club.

A un anno dal primo incontro pubblico, il direttivo composto da Giovanni Milite, Giacomo De Luca e Paolo Bernola, insieme al collaboratore Renato Stefani, presenterà i risultati delle nuove ricerche storiche portate avanti negli ultimi mesi, con l’esposizione di immagini e materiali inediti legati a diverse epoche del calcio nerazzurro.

Tra i pezzi più attesi anche un focus speciale sulla storica presenza al Francioni del fuoriclasse gallese John Charles, in uno dei momenti più prestigiosi vissuti dall’impianto pontino.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre premiati alcuni volti simbolo del passato nerazzurro, protagonisti di stagioni rimaste nella memoria collettiva, che racconteranno aneddoti e ricordi della loro esperienza in maglia Latina. A impreziosire l’appuntamento anche gli interventi di firme storiche del giornalismo locale come Piergiorgio Renna, Umberto Paluzzi e Paolo Iannuccelli.