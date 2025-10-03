Terracina, 10 milioni per Monte Cucca. Giannetti soddisfatto

«Lo stanziamento di 10 milioni di euro con la delibera di Giunta della Regione Lazio per la messa in sicurezza del Monte Cucca è indubbiamente un grande risultato, il primo risultato concreto del tavolo tecnico messo in piedi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Così il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, è tornato a commentare la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro per l’intervento “Mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina nel tratto compreso fra il km 113+800 e il km 114+800 in località La Fiora” proposto da ANAS S.p.A., nell’ambito dell’Azione del PR Lazio FESR 2021-2027.

«Il tavolo tecnico, convocato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha avuto e ha il grande merito di mettere a confronto i vari attori coinvolti in questa vicenda che si trascina da anni per individuare le modalità di intervento più efficaci. E adesso arriva questo primo risultato che segna un punto fermo nel percorso che abbiamo intrapreso. Diversi sono stati gli incontri, ai quali ho partecipato insieme all’Assessore ai Trasporti Sara Norcia, e ora auspichiamo che questo tavolo tecnico continui a dare i suoi risultati, come quello che abbiamo appena ottenuto. Una volta garantita la messa in sicurezza del Monte Cucca, infatti, può proseguire l’interlocuzione per la riattivazione della Linea Ferroviaria Priverno-Fossanova. Ringrazio per questo il Ministro Salvini, che ha sempre sostenuto di avere a cuore la riattivazione della nostra linea ferroviaria, come rinnovo il ringraziamento al Presidente Rocca, alla Giunta Regionale del Lazio, e ad Anas SpA presente al tavolo con l’ing. Marco Moladori, che ha presentato la proposta di intervento sulla mitigazione del rischio e che sarà il soggetto attuatore», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.