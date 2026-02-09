Terracina, 14enne accerchiata e picchiata da un gruppo di coetanee

Giornata di violenza quella vissuta a Terracina, dove una ragazza di 14 anni è stata accerchiata e aggredita da un gruppo di coetanee in piazza Garibaldi nei pressi della chiesa di San Salvatore. Alcune ragazze hanno iniziato a colpirla violentemente e più volte al volto, tutto mentre un loro amico riprendeva la scena con uno smartphone.

La 14enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione. Sulla vicenda stanno ora indagando gli agenti del commissariato di Terracina, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare le responsabilità. Le forze dell’ordine stanno inoltre cercando di risalire ai genitori delle giovani coinvolte nell’aggressione.