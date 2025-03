Terracina 1925, domani si festeggia il centenario: tanti volti noti al Colavolpe

Lo Stadio “Mario Colavolpe” di Terracina è pronto a vestirsi a festa, con la giornata di domani che vedrà protagonista l’intera cittadina: nonostante una serie di risultati affatto brillanti, i tifosi biancocelesti sono pronti a riunirsi per festeggiare i 100 anni della società. Una festa che unisce sport e spettacolo con protagonisti ex calciatori, vecchie glorie terracinesi, attori e volti noti della televisione e del cinema.

La giornata si aprirà alle 9:30 con il Torneo del Centenario, ma il momento clou sarà alle 11:45 quando, il Terracina 1925 Legends affrontera la Nazionale Attori 1971 in una sfida all’insegna dello spettacolo. A guidare la selezione degli artisti ci sarà Bruno Giordano, leggenda del calcio italiano, ex bomber di Lazio e Napoli. Al suo fianco, volti noti della tv italiana come Alessandro Tersigni, Ninetto Davoli, storico interprete del cinema di Pasolini, e Stefano Oradei. La squadra sarà allenata da Giancarlo Oddi, ex campione d’Italia con la Lazio nel ‘74. Tra i nomi del Terracina Legends, spiccano invece quelli di Fabio di Sauro, calciatore terracinese con oltre 300 presenze tra i professionisti ed Ivan Martinelli. Durante l’intervallo della partita, spazio alla cerimonia di premiazione della Hall of Fame dell’ASD Terracina 1925, un riconoscimento ai giocatori che hanno scritto la storia del club.

Per poter accedere all’evento basterà acquistare, presso la segreteria dello stadio, il biglietto unico dal costo di 5 euro.