Terracina 1925, parla Baioni: “Attendo la società passi ufficialmente nelle mie mani”

A dieci giorni dall’annuncio delle dimissioni del Presidente Biagio Buonocore, avvenuto tramite i social ma mai ufficialmente ratificato, il Vicepresidente del Terracina Calcio 1925, Donatello Baioni, ha deciso di intervenire pubblicamente sulla delicata vicenda che sta coinvolgendo il club.

In un momento storico significativo, con il centenario della società ormai alle porte, Baioni ha espresso la sua preoccupazione per le difficoltà legate alla gestione e alla situazione di classifica della squadra. Di seguito, le sue dichiarazioni ufficiali:

“Dieci giorni dopo le dimissioni del Presidente Biagio Buonocore dalla società del Terracina Calcio 1925, avvenute a mezzo social e mai ratificate ufficialmente, sento il dovere pubblico di intervenire sulla vicenda.

Ringrazio innanzitutto il sig. Buonocore per l’impegno profuso in questi mesi nella gestione della Società biancoceleste, in un momento non certo felice per le tante problematiche che ha dovuto affrontare.

Stante la gravosa situazione, sono certo che nel brevissimo tempo il sig. Buonocore possa dimostrare il suo attaccamento alle sorti della Società e della Città di Terracina, sancendo ufficialmente il passaggio della Società nelle mie mani.

Risulterà chiaro che così, come si sta configurando la vicenda, ogni giorno che passa diventa difficile poter recuperare una situazione di classifica precaria, infondere nei giocatori, tecnici e addetti ai lavori le giuste motivazioni e riportare l’entusiasmo perduto nell’intero ambiente cittadino.

Nell’interesse esclusivo, poi, di una Società che tra pochi giorni compirà i suoi primi 100 anni di vita.

Rimango fiducioso che nel brevissimo tempo il sig. Buonocore saprà, da vero uomo di sport, dimostrare la sua dedizione nei confronti del Terracina Calcio 1925 e della città di Terracina, ponendo in essere tutti i passaggi necessari per il ritorno della Società alla piena e corretta gestione.

Forza Terracina.”

Il Vicepresidente ha sottolineato l’importanza di una rapida risoluzione della vicenda per garantire alla squadra e all’intera città il rilancio sportivo e societario che meritano.