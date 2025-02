Terracina 1925, un secolo di storia: oggi il centenario

Il 2025 segna un traguardo storico per il Terracina Calcio 1925, che celebra il suo centenario. Un secolo di passione, sfide e successi che hanno reso il club un simbolo per la città e i suoi tifosi.

La recente promozione in Serie D, conquistata nella stagione 2023-2024 con la vittoria sull’Atletico Pontinia, è stata il miglior regalo anticipato per questa ricorrenza. Un trionfo impreziosito anche dalla conquista della Coppa Italia Dilettanti Lazio, trofeo che mancava nella bacheca biancoceleste.

Per celebrare i 100 anni di storia, il club ha organizzato eventi speciali, con il 23 febbraio 2025 come data simbolo della fondazione. Quest’oggi, in occasione della sfida contro il Guidonia, il “Colavolpe” sarà teatro di una grande festa per rendere omaggio alla gloriosa tradizione del Terracina.

Sul campo, la stagione 2024-2025 sta presentando più difficoltà del previsto. Dopo l’esonero di Antonio Palo, oggi Eduardo Imbimbo farà il suo debutto sulla panchina biancoceleste, con la speranza di dare una svolta al campionato.

Un secolo di calcio, emozioni e appartenenza: il Terracina guarda al futuro con ambizione, pronto a scrivere nuovi capitoli della sua storia.