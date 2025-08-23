Terracina, 38enne alla guida sotto effetto di droga: denunciato

Ancora un caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nel sud pontino, dove negli ultimi mesi non sono mancati gravi incidenti e delitti stradali. Nella giornata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato a piede libero un 38enne residente in provincia di Frosinone.

L’uomo, lo scorso 26 luglio, era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo mentre si trovava al volante della propria auto. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici richiesti dai militari: gli esami hanno confermato la positività a sostanze stupefacenti.

Per il 38enne è così scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Un episodio che si inserisce in un’estate segnata, nel territorio pontino, da una lunga scia di sangue sulle strade, spesso legata proprio a condotte irresponsabili al volante.