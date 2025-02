Terracina, 4 chili di bulbi di papavero da oppio in auto: 3 arresti

Nella notte scorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno arrestato tre cittadini indiani, di età compresa tra i 23 e i 35 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta durante un controllo stradale a Borgo Hermada, dove il veicolo condotto dal più giovane dei tre è stato fermato.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto oltre 4 kg di bulbi di papavero da oppio essiccati, confezionati in 39 buste di cellophane, insieme a un bilancino elettronico e un frullatore. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato in laboratorio.

Gli arrestati sono stati portati presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato gli indagati per l’emissione del foglio di via obbligatorio e il conducente è stato multato per guida senza patente.