Terracina, 46enne trovato morto sul ciglio del canale: indagini della polizia

Un uomo è morto ieri pomeriggio, 8 settembre, a Terracina. Il corpo del 46enne di origini indiane, è stato trovato sul ciglio del canale Diversivo Linea Pio VI.

A cercarlo e poi finalmente avvistarlo sono stati alcuni connazionali che hanno quindi avvertito la polizia di Terracina. Gli agenti stanno ora svolgendo i primi accertamenti.

L’uomo non era tornato a casa e per questo i familiari si erano allarmati ed erano iniziate le ricerche. Era stata trovata prima la sua bicicletta e quindi il sospetto che il 46enne non fosse lontano. Poi il tragico epilogo.