Terracina, 52enne minaccia il suicidio dall’ultimo piano: convinto a desistere

Paura a Terracina questa mattina, quando un uomo di 52 anni in stato di grave alterazione psico-fisica ha messo in allarme la città minacciando il suicidio. Avvistato dai Carabinieri mentre vagava in evidente difficoltà, ha rifiutato le cure del 118 e si è barricato nell’ultimo piano di un condominio, minacciando di lanciarsi nel vuoto se qualcuno si fosse avvicinato. I militari, con coraggio e pazienza, hanno tentato di calmare l’uomo, riuscendo infine a farlo desistere e a immobilizzarlo prima di affidarlo ai soccorsi. Trasportato all’ospedale di Latina, ora è in cura.