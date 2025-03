Terracina, 8 marzo: l’omaggio alle donne dell’Arma

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comandante della Compagnia carabinieri di Terracina, Maggiore Saverio Lo Iacono, ha reso omaggio alle donne dell’Arma con la tradizionale mimosa, simbolo di libertà, autonomia e sensibilità.

L’iniziativa ha voluto sottolineare il valore imprescindibile delle donne in divisa, che ogni giorno si distinguono per impegno, determinazione e coraggio. Il loro contributo non si limita all’aspetto operativo, ma si estende alla capacità di ascolto e alla sensibilità, qualità essenziali per affrontare situazioni delicate, come i reati di violenza di genere.

Un gesto simbolico ma significativo, che conferma l’importanza delle donne nell’Arma e il loro ruolo insostituibile nella tutela della comunità.