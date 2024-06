Terracina, a Borgo Pio iniziano i lavori di riqualificazione di via del Rio

Sono partiti i lavori per il rifacimento di via del Rio nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Borgo Pio finanziati con i fondi PNRR. Con l’apertura del cantiere sono partite le fasi di scavo e di rimozione dell’asfalto nel primo tratto della strada adiacente la centralissima via Roma. Una volta terminata questa fase dei lavori si procederà con la sistemazione dei sottoservizi, quindi le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature. Verrà poi ​posizionata la pavimentazione in lastre grigie alternata a masselli autobloccanti, drenanti. Al centro della strada verrà realizzato un sistema di convogliamento per le acque meteoriche, e saranno installati nuovi pali per l’illuminazione.

Il progetto, che vede come Responsabile Unico l’Architetto Alessandra Madia, Capo Settore Servizi Amministrativi dipartimento III, è stato sottoposto a preventivo parere paesaggistico dal momento che l’area ricade all’interno del vincolo di “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”, come anche nella fascia di “protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua”.

All’inizio della prossima settimana verranno poi montati gli arredi di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, già ripavimentata e anche questa con i fondi PNRR: verranno installati un gazebo, panchine e lampioni.

È terminata anche la prima fase dei lavori per il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà la zona del “Deserto” con il parcheggio Sirio. È stata posata la palificazione, ed è necessario ora attendere 30 giorni di tempo per effettuare le prove di carico che poi consentiranno di posizionare il ponte sulla struttura appena realizzata.

“Comprendo tutti i disagi e le difficoltà che i residenti della zona come anche tutti i cittadini stanno vivendo a causa dei cantieri aperti, e li ringrazio per la comprensione che stanno dimostrando. Passo dopo passo stiamo ridando lustro ad un quartiere che stava rischiando di cadere nel dimenticatoio, e che al termine dei lavori avrà un nuovo volto”, ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

“Stiamo cercando di sfruttare nel migliore dei modi questi finanziamenti che ci consentiranno di valorizzare Borgo Pio, cuore pulsante del centro storico basso, e di risolvere le criticità dell’area. Grazie ai residenti e ai cittadini per la pazienza che stanno mostrando. Un disagio temporaneo necessario che ci permetterà di restituire alla Città questo spazio nel segno del decoro e della fruibilità”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.