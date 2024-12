“Terracina a Tavola”, l’appuntamento con il gusto dal 3 al 5 gennaio

Dal 3 al 5 gennaio 2025, il Centro Storico di Terracina sarà protagonista di “Terracina a Tavola. Viaggio tra sapori, cultura e tradizioni”, un evento promosso dal Comitato Gemellaggi con il sostegno della Regione Lazio. L’iniziativa celebra le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, ponendo il cibo al centro come veicolo di scambio e dialogo.

Al St. Patrick, storico locale in Corso Anita Garibaldi, i visitatori potranno degustare alici di Terracina, olio delle colline pontine, ciambelline al vino, Moscato e “zazzicchia” secca, prodotti che uniscono tradizione e innovazione.

Oltre alle degustazioni, il programma include:

La mostra fotografica “La tradizione vitivinicola del Moscato di Terracina”, visitabile dalle 17:00.

Laboratori del Gusto per bambini, a cura di Valentina Treglia.

Visite guidate e racconti storici organizzati dall’Archeoclub.

Talk e degustazioni curate da Slow Food e dall’Associazione Ristoratori.

“Terracina a Tavola” è un’occasione per valorizzare l’identità enogastronomica della città e promuovere le sue eccellenze culturali, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile tra sapori e tradizioni. Un evento da non perdere per iniziare l’anno all’insegna del gusto.