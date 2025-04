Terracina accoglie due opere di Cesareo Legge: un dono di amore per la città

Due splendide tele di Cesareo Legge, artista poliedrico e amato dalla sua città, sono state donate oggi al Comune di Terracina dalla sua famiglia. Le opere, che raffigurano il Foro Emiliano e il Tempio di Giove visto dal mare, saranno esposte nel Palazzo Comunale per tutti i cittadini.

Legge, scomparso nel 2022, è stato un grande commediografo, regista e pittore che ha sempre legato la sua arte alla sua città. Durante la cerimonia di donazione, le figlie Silvia e Zelinda hanno sottolineato quanto fosse naturale per loro lasciare in eredità a Terracina questi quadri, creati con amore per la sua gente e la sua terra.

Il Sindaco Francesco Giannetti ha ringraziato la famiglia per questo gesto, che dimostra ancora una volta l’attaccamento di Cesareo Legge alla sua città. «Queste opere sono un simbolo dell’amore per Terracina e un esempio per tutti noi», ha dichiarato Giannetti. L’Assessore alla Cultura, Alessandra Feudi, ha aggiunto: «Siamo felici che queste tele siano ora patrimonio di tutti i cittadini».

Un dono che arricchisce la storia e la cultura di Terracina, mantenendo viva la memoria di un grande artista.