Terracina, affidati i lavori per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza

Sono stati affidati i lavori per il primo intervento di messa in sicurezza del Parco della Rimembranza a Terracina, un passo fondamentale per la riapertura di via San Francesco. L’operazione riguarderà la scarpata del Parco attraverso il “disgaggio”, come stabilito nei vari sopralluoghi e nella relazione tecnica del geologo. Con l’approvazione del progetto da parte della Giunta, i lavori partiranno non appena la ditta incaricata completerà la documentazione necessaria. La durata stimata è di 15 giorni, salvo imprevisti legati al meteo.

Parallelamente, procede l’iter per il secondo intervento riguardante il muro prospiciente la strada, con l’approvazione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica. Entrambi gli interventi saranno finanziati interamente con fondi comunali.

«Siamo alle battute finali di un processo complesso», ha dichiarato il Vicesindaco Claudio De Felice che, assieme al sindaco Giannetti, si è detto fiducioso per il ripristino di via San Francesco.