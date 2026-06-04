Terracina, agevolazioni in arrivo con la “rottamazione delle cartelle”

I cittadini di Terracina potranno accedere a una definizione agevolata dei tributi comunali, con la possibilità di regolarizzare i debiti senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora. L’accordo è stato raggiunto all’interno della maggioranza e gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre gli atti necessari.

L’Amministrazione comunale di Terracina ha deciso di avvalersi delle disposizioni che consentono agli enti locali di adottare forme di definizione agevolata per tributi e altre entrate patrimoniali. Una misura che apre la strada alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, offrendo ai contribuenti la possibilità di sanare le proprie posizioni debitorie a condizioni più favorevoli. Gli uffici stanno predisponendo il regolamento e le delibere che dovranno essere esaminate dal Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente approvate dal Consiglio comunale prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

La normativa nazionale lascia agli enti locali ampi margini di intervento, compresa la possibilità di concedere piani di rateizzazione particolarmente estesi. Per garantire uniformità e parità di trattamento tra i contribuenti, l’Amministrazione comunale ha scelto di applicare le stesse modalità di definizione agevolata sia alle cartelle affidate all’ICA sia a quelle gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nei prossimi mesi, una volta completato l’iter amministrativo, saranno resi noti i dettagli operativi, le scadenze e le modalità per aderire alla definizione agevolata.