Terracina, aggredito dal proprio cane: grave un 40enne

Momenti di panico a Terracina, dove un uomo di 40 anni è stato brutalmente aggredito dal proprio cane nel giardino della sua abitazione, nella zona alta della città. Il cane, un corso adulto di grossa taglia, ha improvvisamente mostrato un comportamento aggressivo, mai manifestato prima.

Il padrone, un professionista nel settore della sicurezza ed ex calciatore dilettante, ha cercato invano di calmare l’animale con giochi e cibo, ma la situazione è rapidamente degenerata. Quando ha tentato di uscire dal retro della casa per mettersi in salvo, il cane lo ha raggiunto e morso violentemente alle braccia, trascinandolo a terra.

Le urla disperate dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è atterrata un’eliambulanza dell’Ares 118, che ha trasportato la vittima in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. L’uomo ha riportato profonde ferite agli arti, ma non sarebbe in pericolo di vita.