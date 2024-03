Terracina, aggressione omofoba nel bar: finisce ai domiciliari uno dei sorvegliati

Era sottoposto alla misura di sorveglianza speciale ma, durante un controllo notturno, i poliziotti non lo trovano a casa. A finire ai domiciliari uno dei responsabili dell’aggressione omobofa nel bar di Terracina.

Nella notte fra sabato e domenica scorsa, gli agenti del Commissariato di Fondi si sono recati presso l’abitazione del 33enne per verificare il rispetto della misura cautelare che prevede tra gli obblighi, quello di rincasare non più tardi delle 21. Misura però non rispettata dal giovane che, la mattina seguente, è stato raggiunto di nuovo dal personale del Commissariato che ha proceduto all’arresto. L’autorità giudiziaria poi, ne ha disposto gli arresti domiciliari.