Terracina, al Teatro Romano “Ennio Morricone”

Sabato 30 maggio, al Teatro Romano di Terracina, va in scena il terzo appuntamento di Regina Theatri – Festival delle Arti Performative, progetto che intreccia patrimonio archeologico e linguaggi contemporanei lungo la Via Appia.

Alle 21 il pubblico assisterà a “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre”, lettura drammaturgica tratta dal libro di Marco Morricone e Valerio Cappelli, con la partecipazione del coro polifonico “Melos Ensemble” diretto dal maestro Filippo Manci, insieme a orchestra e soprano.

Lo spettacolo racconta la figura del grande compositore non solo come icona della musica mondiale, ma anche nella sua dimensione più intima e familiare, restituendo il ritratto di un uomo dietro il mito.

Regina Theatri, sotto la direzione artistica di Gemma Marigliani e l’organizzazione di APS Officina ZERO, conferma così la propria identità: valorizzare luoghi storici attraverso eventi che mettono in dialogo memoria e contemporaneità, con un cartellone che sta attirando sempre più attenzione a livello nazionale.