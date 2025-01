Terracina, al via i lavori di riqualificazione dell’ex scuola in via Anxur

Aggiudicati i lavori di riqualificazione dell’ex scuola comunale di Via Anxur a Terracina, che sarà trasformata in una “Stazione di Posta”, un centro che offrirà servizi di accoglienza e orientamento per persone in difficoltà, con alloggi temporanei e attività di supporto sociale, sanitario e lavorativo. Il progetto sarà finanziato con i fondi del PNRR per un ammontare totale di 455.000 euro.

Dopo una prima gara d’appalto, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone ha affidato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Il prossimo passo sarà la firma del contratto e la consegna del cantiere, con l’obiettivo di trasformare l’ex scuola in un punto di riferimento per l’inclusione sociale.