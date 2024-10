Terracina, al via i lavori di riqualificazione per la biblioteca Olivetti

Sono iniziati i lavori per il recupero della biblioteca Adriano Olivetti di Terracina, con termine previsto entro la primavera. L’amministrazione Giannetti ha modificato il progetto precedente, aggiudicando i lavori alla società D.L. 90.

L’apertura del cantiere segna un importante traguardo per la città, come sottolineato dagli assessori Claudio De Felice e Alessandra Feudi, con l’impegno di restituire la biblioteca alla comunità:”Lo avevamo annunciato e lo stiamo facendo. È un altro cantiere che si apre a Terracina, che per la nostra Città ha un grande valore. Un altro passo, sicuramente non un punto di arrivo”

“È una risposta importante che tutta la Città attendeva. Con una Deliberazione di Giunta abbiamo già previsto l’assunzione di un bibliotecario e dell’assistente bibliotecario, figure che al momento non sono presenti, perché la Biblioteca torni alla comunità”, ha infine dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.