Terracina, al via la fase operativa per il dragaggio del porto canale

Entra nel vivo l’intervento di dragaggio del porto di Terracina. Il Comune ha affidato alla società Acquatecno srl l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, del Progetto Esecutivo, la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza, oltre alla gestione delle autorizzazioni necessarie all’avvio del cantiere. L’importo del servizio professionale è di 32.783,50 euro.

L’affidamento comprende anche il coordinamento e il controllo delle indagini preventive – tra cui indagini belliche, batimetriche e analisi delle sabbie – oltre al supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione dei disciplinari. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 45 giorni dal perfezionamento del contratto.

L’intervento di dragaggio, destinato a migliorare la sicurezza della navigazione e l’operatività del porto canale, è finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di 400 mila euro.