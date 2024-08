Terracina, allarme bomba al Filosi: esami di riparazione in piazza

Un allarme bomba ha scosso l’Istituto Professionale Filosi di Terracina. Una telefonata anonima, pervenuta alla segreteria della scuola, ha annunciato l’imminente esplosione di un ordigno alle 11:00. Sul luogo sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, inclusi Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Via Roma, il tratto che va da via Derna a Piazza della Repubblica, è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di sicurezza. Sono attesi gli artificieri per la verifica dell’area. Nonostante l’allarme, gli esami di riparazione programmati per oggi si stanno comunque svolgendo, ma sono stati spostati in Piazza Garibaldi per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.