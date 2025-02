Terracina, allestita una palestra a cielo aperto nel parco di Piazza XXIV Maggio

Si avvia alla conclusione, con il collaudo ormai imminente, il percorso intrapreso dal Comune di Terracina per l’adesione all’Avviso Pubblico di Sport e Salute nell’ambito del progetto “Sport nei Parchi”. Una palestra a cielo aperto è stata infatti attrezzata all’interno del parco di piazza XXIV Maggio di Borgo Hermada, frazione di Terracina.

Progetto, quello realizzato dal comune di Terracina, che ha come obiettivo quello di creare un sistema integrato per l’allestimento, il recupero e la gestione di attrezzature e servizi dedicati alle attività sportive e motorie nei parchi urbani della città.

“Con immenso piacere condivido con voi il completamento dell’installazione delle attrezzature sportive all’aperto presso il Parco Organizzato di Borgo Hermada, nel Comune di Terracina. Un’area che, finalmente, potrà essere un punto di riferimento per chi cerca benessere fisico, tranquillità e contatto con la natura”, ha detto l’assessore all’Ambiente, Maurizio Casabona, ringraziando poi l’assessore allo Sport, Alessandra Feudi, e il collega di Fratelli d’Italia, l’ex assessore Vincenzo Di Girolamo, che ha seguito le fasi iniziali del progetto.

“Fin dal primo giorno ci siamo impegnati per realizzare e portare avanti tutti i progetti che possano avvicinare i cittadini alle pratiche sportive. Crediamo fermamente nei valori dello sport, e per questo riteniamo fondamentale dare a tutti la possibilità di praticarlo. Obiettivo di questo progetto in particolare è diffondere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia sia attraverso le associazioni sportive. Per questo mentre si stanno completando le operazioni di collaudo delle strutture installate stiamo lavorando per realizzare progetti in sinergia con le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del territorio”, ha concluso invece l’assessore allo Sport Alessandra Feudi.