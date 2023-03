Terracina, all’IC Bianchini l’incontro con Unicef e Terre des Hommes

Il dirigente Scolastico dell’Istituto “Bianchini” di Terracina, Giuseppina Izzo, con la professoressa, Di Biase Maria Alessia, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni UNICEF e Terre des Hommes rispettivamente insieme ai ragazzi delle classi quarte e terze dell’indirizzo turistico.

Questa attività rientra nei percorsi di educazione civica, all’interno dei quali i ragazzi studiano, quest’anno, il mondo delle organizzazioni internazionali che si occupano della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; un tema, fortemente sentito all’interno della scuola che è la più importante istituzione ad avere come missione principale la cura e la crescita dei giovani.

La mattinata si è aperta con l’intervento di Elena Pansera, in rappresentanza di Terre des Hommes, la quale, dopo aver illustrato la missione e lo scopo dell’associazione ha risposto alle domande poste dai ragazzi della classe terza relativamente ai progetti che vengono svolti in particolare per la tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze (ad esempio il progetto Indifesa).

A seguire, le classi quarte hanno dialogato con Michela Verga, presidente del comitato Unicef di Latina. La presidente ha esposto alle classi il grande lavoro che Unicef compie e come, dipendenti e volontari, si attivino quotidianamente in ogni parte del mondo affinchè siano sempre riconosciuti e garantiti i diritti di ogni bambino.

L’occasione si è rivelata utile per sottolineare agli studenti l’importanza del lavoro svolto da queste come dalle altre associazioni del terzo settore, che i ragazzi impareranno a conoscere nel corso dell’anno scolastico e di come, anche gli studenti, possano contribuire a svolgere attività di volontariato e dare il loro, seppur piccolo, contributo nel lungo percorso che porta la conoscenza e l’approvazione dei propri diritti.

Nel corso dell’evento, durante il quale sono stati riportati dalle rappresentanti delle rispettive associazioni, anche testimonianze personali di cittadinanza attiva, non sono mancati momenti di entusiasmo e commozione da parte degli alunni.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti del Dirigente Scolastico a tutti gli studenti per la partecipazione attenta e alle associazioni UNICEF e Terre des Hommes per aver accolto l’invito dell’Istituto.