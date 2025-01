Terracina, altra sconfitta pesante: salvezza sempre più in salita

Il Terracina incassa un altro ko, perdendo 4-2 contro il Sassari Latte Dolce. Il terzo stop consecutivo spinge i biancocelesti al penultimo posto del girone G di Serie D, rendendo lo scontro di domenica al “Colavolpe” contro l’Atletico Uri cruciale per la salvezza.

Un primo tempo da incubo

Partita iniziata con buone intenzioni per il Terracina, che nei primi minuti ha messo in difficoltà i sardi senza però concretizzare. Al 20’, però, un errore difensivo ha permesso a Sorgente di portare in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio è arrivato al 36’ con Cabeccia, abile a insaccare di testa su calcio d’angolo.

La squadra di mister Palo avrebbe potuto accorciare al 41’ con un rigore, ma Martino ha calciato alto sopra la traversa, sprecando una chance importante per riaprire il match.

Ripresa: un timido risveglio

Il Sassari Latte Dolce ha chiuso i conti con due gol in avvio di ripresa: Kone al 52’ e Orlando, calciatore di Latina, al 56’. Sul 4-0, i sardi hanno rallentato, concedendo spazio al Terracina, che ha trovato due reti con Pecchia al 68’ e Perez al 75’. I biancocelesti avrebbero potuto segnare ancora con Dorato, ma il portiere avversario ha sventato il pericolo.

Prossime sfide decisive

Nonostante la reazione finale, il Terracina resta in una situazione critica. Le prossime tre partite saranno fondamentali: contro Atletico Uri, Anzio e Ilvamaddalena serviranno punti per uscire da una classifica sempre più pericolosa. Ora più che mai, sbagliare non è un’opzione.

Sassari Latte Dolce-Terracina 4-2

Sassari Latte Dolce: Marano (67′ Panai); Sanna, Mudadu, Cabeccia, Pinna; Tesio, Loru (65′ Piredda ), Orlando, Sorgente (86′ Del Giudice); Kone (68′ Pulina), Castro (68′ Ruggiu). A diso: Pilo, Di Paolo, Muscas, Barracca. All. Setti

Terracina: Uva; Elia, Tonni (71′ Sadaj), Pecchia; Franco, Perez, Capone, Martino; Dorato (89′ Mauti); Ronci (65′ Valvassori), Aquino (89′ Di Lazzaro). A disp:Truppo, Riccio, Graziano. All. Palo.

Arbitro: Iorfida di Collegno (Manzari-Bono)

Reti: 20’ Sorgente (S), 38’ Cabeccia (S), 51′ Kone (S), 56′ Orlando (S),68′ Pecchia (T), 75′ Perez (T)

Note-Ammoniti: Pinna, Sanna (S), Franco (T).