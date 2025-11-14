Terracina, appicca il fuoco in un locale della stazione e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Un incendio divampato all’interno di un locale dismesso nella stazione ferroviaria di Terracina ha richiesto ieri sera un intervento urgente da parte dei vigili del Fuoco e delle autorità, dopo che le fiamme erano state segnalate al 112.

All’interno dello stabile è stato trovato un 22enne nigeriano, senza fissa dimora, che vi si era introdotto abusivamente e aveva acceso del legname, innescando il rogo poi domato dai vigili.

Alla vista delle pattuglie intervenute, il giovane ha reagito con violenza, colpendo più volte i presenti e causando ai militari dell’Arma lievi ferite. Una volta immobilizzato, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento seguito da incendio.