Terracina, approvato il Bilancio Consolidato 2024: quadro generale in miglioramento

Il Consiglio Comunale di Terracina ha dato il via libera al Bilancio Consolidato 2024, illustrato in Aula dal vicesindaco e assessore al Bilancio, Claudio De Felice. Dai dati emerge un andamento complessivamente positivo: il risultato economico si rafforza, l’indebitamento diminuisce mentre aumentano le disponibilità liquide, crescono i fondi rischi e oneri e viene registrato un significativo incremento del patrimonio netto.

L’esercizio 2024 si chiude con un utile che supera i 9 milioni di euro, superiore di quasi 4 milioni al 2023, grazie all’ampliamento della differenza tra componenti positivi e negativi della gestione e alla riduzione degli oneri finanziari. Guardando allo stato patrimoniale, sia attivo che passivo risultano in crescita.

“Sono sempre convinto – ha dichiarato il sindaco di terracina, Francesco Giannetti – che si possa fare di più e meglio, ma devo ritenermi estremamente soddisfatto per quello che l’Amministrazione è riuscita a fare, con tutte le polemiche e le difficoltà del caso, nonostante la situazione ereditata dal commissariamento e la situazione di sotto organico esasperata. Nulla si è fermato, le giunte sono andate avanti, abbiamo portato a termine tutte le opere del PNRR, ad eccezione del progetto per il Mercato Marina che comunque procede, così come abbiamo messo in campo una serie di opere che vedranno la luce, come il nuovo Ponte sul Sisto e la riapertura completa di via San Francesco”.

“Mi auguro – conclude il sindaco – che questo bilancio consolidato possa essere ora un nuovo punto di partenza, e la mia volontà è quella di puntare l’attenzione sul decoro urbano, sulla manutenzione delle opere, sui parchi, e sulla progettazione del Lungomare, via Derna e piazza Mazzini. Voglio ringraziare ancora una volta Angelina Tasciotti per la disponibilità e il grande lavoro fatto fino ad oggi, accompagnato da un’onestà intellettuale encomiabile”.