Terracina, approvato in pareggio il bilancio per il biennio 2025-2027

Il Consiglio Comunale di Terracina ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 in pareggio, al termine di una seduta di 16 ore. Nonostante la previsione di minori entrate, come il calo delle sanzioni al codice della strada, il bilancio è stato mantenuto in equilibrio grazie a misure come il recupero dell’Iva e dell’Irap. Il fondo crediti di esigibilità è stato fissato al minimo per il 2025, con incrementi per gli anni successivi.

Per la prima volta è stato presentato anche un bilancio semplificato, destinato a rendere più chiare le scelte strategiche dell’Amministrazione. “Abbiamo scelto la via della realtà, non dei sogni. L’Amministrazione ha un’idea chiara per la città e ora è il momento di agire”, ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Angelina Tasciotti.

Il Sindaco Francesco Giannetti ha ringraziato tutti per l’impegno durante la lunga seduta e ha ribadito che questo bilancio è solo l’inizio di un percorso. “Abbiamo preso il tempo necessario, ma ora è il momento di cambiare passo. Siamo aperti alle proposte costruttive e continueremo a lavorare per il nostro programma”, ha concluso Giannetti, sottolineando la necessità di affrontare le sfide relative alla carenza di personale e al miglioramento dei servizi comunali.

L’approvazione del bilancio segna un passo importante per il rilancio economico e amministrativo del Comune di Terracina.