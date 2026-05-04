Terracina, armato di coltello semina il caos e rapina un 15enne

E’ stato un sabato sera di tensione, quello vissuto nel cuore di Terracina, dove un uomo di 30 anni ha seminato il panico tra i passanti prima di finire in manette. Le segnalazioni al Numero Unico per le Emergenze erano iniziate già in prima serata, con diversi cittadini che avevano avvistato un individuo aggirarsi con un coltello tra piazza Garibaldi e le vie che portano al centro storico, proprio mentre le strade si stavano riempiendo di giovani per la movida.

Intorno alle 22:00, la situazione è degenerata nei pressi di via degli Uffici. L’uomo ha bloccato un ragazzino contro il muro di un palazzo e, dopo averlo minacciato, gli ha strappato con forza la collanina d’oro che portava al collo. Le grida della vittima e dei presenti hanno attirato l’attenzione degli agenti del Commissariato, già in zona per le ricerche. Dopo un breve inseguimento a piedi, i poliziotti sono riusciti a bloccare il malvivente. L’uomo, un trentenne italiano con precedenti per droga, è stato arrestato e portato in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima.