Terracina, armi in auto: 48enne denunciato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato a piede libero un uomo di 48 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale mentre si trovava alla guida di un’autovettura intestata a una terza persona. I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente, hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo, trovando due coltelli e un attrezzo multiuso custoditi all’interno dell’abitacolo.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il quarantottenne è scattata la denuncia in stato di libertà.

L’attività rientra nell’ambito dei controlli mirati svolti quotidianamente dai Carabinieri del Comando Compagnia di Terracina per garantire maggiore sicurezza sul territorio e prevenire la commissione di reati.