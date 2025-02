Terracina, arrestato 50enne: deve scontare oltre 3 anni per furto e rapina

Un uomo classe 1974, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Terracina in esecuzione di due condanne definitive che, sommate, lo porteranno a scontare 3 anni e due mesi di carcere. I reati contestati risalgono a due episodi distinti, avvenuti a distanza di dieci anni l’uno dall’altro.

Il primo episodio risale al 2013, quando l’uomo si trovava a Fondi. Quel giorno, aveva deciso di sottrarre un casco lasciato nell’androne di un palazzo. Ma la proprietaria lo aveva sorpreso sul fatto. Nel tentativo di fuggire, l’aveva aggredita, sperando di farla franca. Non ci era riuscito: l’arrivo delle forze dell’ordine aveva posto fine alla sua fuga.

Il secondo episodio è molto più recente, avvenuto a Sabaudia nel marzo del 2023. In quell’occasione, l’uomo, insieme a due complici, si era introdotto in un’abitazione privata. Ma anche stavolta la sorte non era dalla sua parte: il proprietario lo aveva scoperto e, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, era stato bloccato prima di riuscire a dileguarsi.

Ora, dopo anni di processi e sentenze, è arrivata la resa dei conti. La giustizia ha fatto il suo corso e l’uomo è stato condotto in carcere per scontare la pena stabilita.