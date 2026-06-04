Terracina, arrestato 51enne: violato il divieto di avvicinamento

Avrebbe ignorato più volte il divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria, nonostante fosse sottoposto anche al controllo tramite braccialetto elettronico. Per questo un uomo di 51 anni, residente in città, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori. Determinanti, per l’intervento degli agenti, sono state alcune segnalazioni giunte alla Sala Operativa, che hanno fatto scattare immediati approfondimenti investigativi.

Le verifiche, supportate anche dai sistemi di monitoraggio elettronico, avrebbero evidenziato come l’uomo si sia avvicinato in più occasioni alla persona offesa, eludendo le prescrizioni previste dalla misura cautelare.

Raccolti gli elementi, la Polizia ha informato la Procura della Repubblica di Latina. Il pubblico ministero di turno ha quindi disposto l’arresto, eseguito nelle ore successive dagli agenti.

Dopo le formalità di rito, il 51enne è stato posto agli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri è arrivata la convalida del giudice, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Terracina.

Prosegue intanto l’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio delle situazioni a rischio e nella tutela delle vittime, con controlli mirati al rispetto delle misure cautelari.

Il procedimento resta nella fase delle indagini preliminari e la posizione dell’indagato sarà definita solo all’esito dell’eventuale processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.