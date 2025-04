I Carabinieri di Terracina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, residente ad Aprilia e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo, fermato nel pomeriggio del 26 aprile scorso a Sabaudia insieme a un complice per furto aggravato in concorso, si trovava nelle camere di sicurezza del Comando Arma in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Durante la permanenza in caserma, accompagnato dai militari per consentirgli l’accesso ai servizi igienici, il quarantenne, in evidente stato di agitazione e senza apparente motivo, ha sradicato dal muro un lavabo in acciaio, rendendolo inutilizzabile, per poi calmarsi autonomamente.

I Carabinieri hanno quindi proceduto ad arrestarlo anche per il reato di danneggiamento aggravato a edificio pubblico. Nella mattinata odierna, l’uomo sarà condotto davanti al Tribunale di Latina per la convalida dell’arresto con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.